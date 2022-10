Le magasin de Jette où des clients ont fait des malaises reste en quarantaine

Le magasin de vêtements, situé rue Auguste Hainaut à Jette, qui a été évacué lundi en fin d'après-midi, reste pour l'instant en quarantaine, a indiqué mardi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. La Protection Civile a prélevé des échantillons dans le magasin lundi soir et ceux-ci doivent encore être analysés.

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, lundi vers 17h30, dans un magasin de textile, rue Auguste Hainaut à Jette, où plusieurs personnes ont ressenti une irritation des voies respiratoires. Le médecin du SMUR, requis sur place, a examiné les victimes et a jugé que l'hospitalisation n'était pas nécessaire. Les pompiers de l'équipe HAZMAT, spécialisés dans les interventions en produits dangereux, se sont rendus sur place à leur tour, pour déterminer la présence éventuelle d'un produit irritant. C'est ensuite la Protection Civile, basée à Crisnée, qui est arrivée sur place pour procéder à des prises d'échantillons. Le magasin a été évacué et fermé. Il l'est toujours actuellement, dans l'attente des résultats des analyses.