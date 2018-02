Le marché matinal se dote de 8.000 panneaux solaires: c'est la plus grande installation photovoltaïque de Bruxelles

L'installation va permettre de couvrir une part importante de l'électricité consommée au Mabru.

Le marché matinal de Bruxelles inaugure aujourd'hui la plus grande installation photovoltaïque de la ville. 8.000 panneaux solaires sont répartis sur les quelque 13.000 mètres carré de toiture de Mabru. D'une puissance de plus de 2 MW, ils alimenteront le marché matinal en énergie verte et locale.

"Ça représente la consommation annuelle de plus ou moins 590 familles, ce qui est vraiment important. Ça permet également de fournir entre 25 et 30% de la consommation annuelle du marché matinal", explique ce matin sur Bel RTL Olivier Desclée, le porte-parole d'Engie, qui a conçu et financé le projet.





"Encore beaucoup de potentiel"

Il faut dire que le marché matinal utilise l'énergie de jour comme de nuit. "Vous avez toutes les activités nocturnes liées à l'éclairage. Vous avez également les activités diurnes liées au rechargement des frigos et des machines électriques qui servent au transport des marchandises", ajoute le porte-parole d'Engie au micro de Loïc Verheyen.

Il estime qu'on peut aller encore plus loin avec ce type d'installations. "Il y a encore beaucoup de potentiel et l'Agence internationale de l'énergie estime qu'en Belgique, le potentiel de fourniture d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques peut aller jusqu'à couvrir 25% des besoins du pays", conclut Olivier Desclée.