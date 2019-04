C'est le projet bruxellois de ces dernières années. "Neo" prévoit la construction d'un complexe de loisirs, de congrès et de logements sur le plateau du Heysel. Le problème est que ce projet doit être revu et corrigé et qu'il est aujourd'hui remis en question par les pouvoirs publics, ce qui le retarde encore un peu plus.

C'est un énorme projet à Bruxelles. Et qui va coûter cher. Le projet Neo prévoit la construction d'un tout nouveau complexe de loisirs, de congrès et de logements sur le plateau du Heysel.

Un projet qui a déjà pris du retard. Et qu'il va, encore, falloir revoir et corriger puisque le Stade Roi Baudouin, qui devait initialement été rasé, sera probablement conservé pour faire place à la Golden Generation Arena. Et ce méga-projet est aujourd'hui remis en question, débat qui a lieu entre majorité et opposition de la Ville.

Le projet Neo est pourtant un défi colossal, mis sur la table depuis 2007: il porte sur la création d'un pôle commercial d'ampleur supra régionale (72.000 m²); d'établissements horeca (9.000 m²); de 575 logements (57.500 m²); d'un nouveau cinéma (qui se substituera à l'actuel Kinepolis); des loisirs outdoor sur la parcelle Mini-Europe; des loisirs indoor (15.000 m² consacrés à un parc d'attraction "Spirouland"), deux crèches (chacune de 48 places); une séniorie; et 3.700 places de parkings souterraines.

Son investissement est tout aussi colossal: entre 900 millions d'euros et 1 milliards d'euros.

Quoi qu'il en soit, le projet Neo est lancé même si les plans risquent d'être légèrement adaptés. Les travaux devraient être terminés pour 2030, une grande partie du site devrait déjà sortir de terre d'ici 5 ans.