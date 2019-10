Le mouvement Extinction Rebellion manifeste sur la Place Royale: la police charge les participants (photos et vidéo)

La police de Bruxelles a commencé à évacuer les manifestants du mouvement Extinction Rebellion de la Place Royale. Une auto-pompe a été mise en action et des manifestants ont reçu des jets de spray au poivre.

Les activistes d'Extinction Rebellion n'ont pas réussi à pénétrer dans les jardins du Palais royal à Bruxelles samedi après-midi. Ils se sont donc rassemblés sur la Place Royale. Là, 113 manifestants ont été interpellés par la police. Vers 17h30, la police a chargé les manifestants en utilisant des auto-pompes et sprays au poivre.

Les manifestants avaient pour but de tenir une action de désobéissance civile afin d'attirer l'attention sur les problèmes climatiques auxquels est confrontée la planète. Ils voulaient occuper la Place Royale pendant au moins 24 heures pour dénoncer l'urgence climatique et encourager les autorités politiques à agir. Vendredi, une délégation de militants a été reçue par le chef du cabinet du Roi, rapporte le Palais.











Ils voulaient interpeller le roi et le gouvernement en manifestant dans une "zone interdite"



Le mouvement Extinction Rebellion avait invité tous les habitants de Belgique à occuper le jardin du Palais royal de Bruxelles pour y tenir des assemblées populaires débattant des réponses à apporter à l'urgence de la crise climatique et écologique. Les initiateurs entendent ainsi interpeller directement le Roi, pour qu'il sorte "de sa réserve constitutionnelle".

Ils espèrent aussi pousser les gouvernements à reconnaître l'état d'urgence et à agir en conséquence. Cependant, les jardins du Palais royal sont situés dans une zone neutre, où les manifestations sont interdites. La police bruxelloise avait donc tout prévu pour empêcher l'occupation des lieux. Les sorties du parc royal du côté du Palais royal ont été fermées. De nombreux policiers ont été mobilisés. Ils ont conduit les militants sur la Place Royale, où quelques centaines de personnes se sont réunies. "Nous sommes très satisfaits du taux de participation", a déclaré David Steeman, d'Extinction Rebellion.

"Quelque 1.250 personnes se sont inscrites et un très grand groupe est arrivé. Nous ne sommes pas dans le jardin du Palais royal, mais nous sommes proches du Palais. Nous allons rester ici au moins 24 heures et organiser des assemblées populaires sur différents sujets. L'une de nos revendications est que le pouvoir soit rendu aux citoyens, que les citoyens ordinaires soient en mesure de décider de quelle façon faire face à la crise climatique."





La Princesse Esmeralda de Belgique, arrêtée à Londres



Les activistes n'ont pas l'autorisation de la police de rester, mais ils sont restés mobilisés. "Il y a eu tellement de marches pour le climat, il y a eu des manifestations de 70.000 personnes et cela ne fonctionne pas. Nous en avons assez de demander gentiment", a déclaré M. Steeman.

Par ailleurs, la Princesse Esmeralda de Belgique a été arrêtée par la police, à Londres, alors qu'elle participait à la manifestation d'Extinction Rebellion, selon les médias.