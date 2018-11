Le palais de justice de Bruxelles se dote d'un nouveau dispositif de sécurité... qui ne plaît pas à tout le monde

Les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont inauguré ce matin un nouveau dispositif de sécurité au palais de justice de Bruxelles. Il a coûté 1, 7 millions euros et permet de mieux filtrer les entrées dans l'édifice...Mais pourtant tout le monde n'est pas ravi par ces nouvelles installations.

Ce mardi matin, deux ministres étaient présents aux palais de justice de Bruxelles pour tester le nouveau dispositif de sécurité placé aux entrées. Koen Geens, le ministre de la Justice et Jan Jambon, le ministre de l'Intérieur, se sont prêtés au jeu du détecteur de métaux devant les médias. Cela a donné des scènes plutôt cocasses de ministres se rhabillant devant les caméras. Cet investissement s'élève à 1,7 million d'euros.

Jan Jambon, ministre N-Va de l’Intérieur en charge de la régie des bâtiments souligne l'importance d'avoir un système adéquat à cet endroit particulier: "Dans le palais de justice, il y a des criminels qui se présentent devant les tribunaux et c'est clair que cela doit être protégé, beaucoup plus que dans le passé."

Le personnel, les magistrats, les fournisseurs ont accès à deux entrées spécifiques avec cartes d’accès et tourniquets. Les avocats, eux, ont accès à leur entrée spécifique avec le même système de surveillance. Enfin, pour les visiteurs, il existe un scanner (semblable à ceux présents dans les aéroports) ainsi que des caméras de surveillance.

Mais à peine inauguré, ce nouveau portique de sécurité ne fait pas l'unanimité. Luc Hennart, président du tribunal de 1ère instance de Bruxelles, dénonce la manière avec laquelle ces frais ont été dégagés: "Ce 1,7 million qui a été investi ne l'a peut-être pas bien été parce qu'il n'y a pas assez de vision globale, qui est absolument impérative. Je l'ai déjà dit plus d'une fois:" éteindre un incendie avec un arrosoir plein de trous, cela ne fonctionne pas", déplore-t-il.

Des propos auxquels le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) doit souvent faire face: "Quand on est ministre de la Justice, on a l'habitude d'être critiqué sur ce qu'on ne fait pas." Et de mettre l'accent sur l'effort qui a été mis en oeuvre: "Il mérite quand même d'être souligné que nous avons décidé de tenir ce palais, de tenir la chaîne pénale là-dedans et les premiers travaux de sécurité sont ouverts ce matin pour le public."

La justice se rénove petit à petit mais le ministre le reconnaît, bien trop lentement.