Le parlement flamand évacué suite à une alerte à la bombe: "Nous prenons cette menace très au sérieux"

Le parlement flamand a été évacué ce mardi en début d'après-midi, vers 14h30, à la suite d'une alerte à la bombe transmise par téléphone. Il restera fermé pour le reste de la journée.

L'alerte a été communiquée à la présidente de l'assemblée Liesbeth Homans par le greffe alors que le débat sur le budget était en cours. Dix minutes plus tard, elle décidait de faire procéder à l'évacuation des lieux. "J'ai été en contact avec la police bruxelloise et militaire, nous prenons cette menace très au sérieux", a-t-elle expliqué quelques instants plus tard, sur le trottoir hors du parlement.

Selon des informations de nos journalistes sur place Sébastien Rosenfeld et Pascal Noriega, la police se trouve actuellement sur place avec des chiens détecteurs d'explosifs. La séance qui se tenait au Parlement a donc été suspendue. Les parlementaires sont repartis vers leurs bureaux.

La police bruxelloise va fouiller les lieux et installe un périmètre de sécurité.

Selon les services du parlement, situé à Bruxelles, il est possible que l'évènement soit lié aux 40 ans de l'Institut kurde de Bruxelles, qui devait donner lieu à un évènement à 16h00 dans le bâtiment. L'évènement a entre-temps été annulé.