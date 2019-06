Le père de la jeune fille renversée à Schaerbeek donne de ses nouvelles: "Elle a été touchée à la tête"

Le père de la jeune fille renversée jeudi matin à Schaerbeek a donné des nouvelles de l'adolescente, au micro RTL INFO de Mathieu Col: "Elle n'a pas bien dormi. Elle va mieux disons, parce que ça aurait pu être pire. Elle est bien amochée au niveau du visage, elle va commencer à sentir des courbatures à mon avis aujourd'hui. C'est un peu prématuré de vous dire maintenant qu'elle va bien. Mais elle est en plein rétablissement, tout simplement".

Elle a été fort blessée, confie-t-il à notre journaliste. "Elle a été touchée à la tête, elle a quand même une balafre qui va de 4-5cm à un centimètre de largeur, avec 11 points de suture. Ses dents de devant sont toutes arrachées, toutes les dents de devant sont parties, elle a des hématomes un peu partout sur le visage", raconte le papa, qui tente de faire en sorte qu'elle garde le moral. "Dieu merci que ce n'est pas pire ce qui est arrivé hier matin", ajoute-t-il.

Une chose est sûre, c'est qu'elle a traversé comme elle le fait tous les matins

"Elle m'a dit, j'ai rien compris, elle ne sait même pas ce qui s'est passé elle-même. Une chose est sûre, c'est qu'elle a traversé comme elle le fait tous les matins. Elle est arrivée devant le piéton, et au moment de traverser, la voiture est arrivée quand même assez vite, puisque j'ai eu un témoignage d'une autre personne, qui s'est retournée en se disant qu'elle allait vite, et ça n'a même pas pris deux secondes, il me l'a dit lui-même".

Un autre étudiant, qui se rendait à ses examens, a assisté à la scène. Alors qu'il venait livrer sa version au commissariat, il a raconté les faits au père de la jeune fille.

Pour rappel, une adolescente de 14 ans avait été renversée par une voiture, qui avait ensuite poursuivi sa route. L'enquête doit encore déterminer si la victime traversait sur le passage pour piétons ou non, car les déclarations des témoins étaient ambiguës. Le parquet a désigné un expert de roulage qui est descendu sur les lieux avec le labo de la police fédérale. L'accident avait eu lieu vers 08h00, à l'intersection de la chaussée de Helmet et de la rue Waelhem.