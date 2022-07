Le personnel en grève du groupe Lovisa rassemblé place de la Monnaie à Bruxelles: "Mettre un terme à ces situations dramatiques"

Le personnel des 11 bijouteries Lovisa installées en Belgique a mené en front commun une action de grève, vendredi, pour réclamer une meilleure protection des travailleurs. Une action symbolique a eu lieu devant la boutique de la place de la Monnaie à Bruxelles.

Lovisa est une société australienne cotée en Bourse, fondée en 2010 par le milliardaire Brett Blundy. Elle est rapidement devenue l'un des principaux détaillants mondiaux de bijoux 'fast-fashion'. La chaîne est active en Europe depuis 2020. Elle a conclu à l'époque un accord avec Beeline Group pour vendre une partie des magasins européens Six et I Am (Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne, Luxembourg, Autriche et Suisse), situent les syndicats. La transaction aurait entraîné une certaine agitation sociale au sein des magasins avec des travailleurs qui ne sont pas payés, ou pas correctement, certains devant même commencer leur activité sans contrat de travail. "Une situation indigne dans un Etat de droit comme la Belgique", commente Joke Caesteker du syndicat libéral.

Les syndicats ont tenté de dialoguer avec l'employeur, en vain, disent-ils. "Les voies de recours légales ont été épuisées: il y a eu des tentatives de concertation, l'inspection sociale est intervenue, il y a eu une conciliation au sein de la commission paritaire. Tout cela sans le moindre résultat!"

Un mouvement de grève avait déjà été observé il y a six mois au sein des bijouteries, qui emploient environ 60 personnes en Belgique.

"La dernière option est de demander au gouvernement de mettre un terme à ces situations dramatiques pour les travailleurs", concluent les représentants du personnel. Ces derniers rencontreront le ministre de l'Emploi Pierre-Yves Dermagne la semaine prochaine. En l'absence d'un geste de la direction, de nouvelles actions sont à prévoir, préviennent les syndicats.