Le premier cimetière bruxellois pour animaux a été inauguré: combien cela va-t-il coûter à leurs maîtres ?

Le premier cimetière pour animaux a été inauguré ce vendredi 4 décembre à Bruxelles (il en existait déjà 5 autres en Wallonie). Il compte 70 places pour les animaux, et une zone de recueillement pour les propriétaires de 150 animaux incinérés.

Nous sommes à Woluwe-Saint-Pierre, juste à côté du cimetière traditionnel. Un espace est désormais réservé aux chats et aux chiens.

"Aujourd'hui, lorsqu'un animal décède, il est considéré comme un simple déchet", selon Benoit Cerexhe, bourgmestre. "Soit c'est le vétérinaire qui s'en occupe, soit les gens vont l'enterrer en forêt ou dans un parc, en dépit des règles sanitaires. Parfois, ils le jettent même à la poubelle".

Le cimetière répond à une demande. "On a 5.000 chiens et 700 chats enregistrés sur le territoire de la commune, et qui sont pucés. Il y en a d'autres, sans doute, qui ne le sont pas. J'entends souvent les demandes des propriétaires de ces compagnons de vie", dit le bourgmestre, qui prédit dès lors "un succès rapide".

Ce cimetière n'est accessible qu'aux habitants de la commune. Les prix ? 100 euros la crémation et 150 euros pour l'inhumation.

