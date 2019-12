Le premier show bruxellois d'e-sport rassemble amateurs et professionnels au stade

(Belga) Les amateurs d'e-sport se sont rassemblés dimanche au stade Roi Baudouin à Bruxelles, pour y rencontrer et y jouer avec des professionnels de l'équipe française Vitality. Lundi, la première édition du "Be.Brussels Esports Show" se poursuivra.

C'est le premier évènement de deux jours organisé pour les gamers bruxellois par la European Gaming Organisation (EGO). C'est l'occasion pour les locaux, talents de l'e-sport ou simples fans, d'entrer en contact avec quelques professionnels du jeu virtuel. "Beaucoup de gens connaissent l'e-sport mais ne s'imaginent pas qu'il y a des joueurs professionnels qui remplissent des stades entiers et sont suivis par des millions de gens. Ces évènements ouverts sont très importants. Il y a aussi bien des jeunes que des plus âgés, qui viennent voir ou jouer à leur jeu favori", explique Jeremy Goossens, project manager chez EGO. L'évènement comprend des "meet-and-greet" et des sessions de dédicace, tandis que des amateurs et des pros peuvent jouer sur un podium. (Belga)