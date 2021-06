Le président américain Joe Biden en visite à Bruxelles demain soir: voici les quartiers qui seront perturbés

Le président des Etats-Unis Joe Biden a entamé sa tournée européenne. Il sera en Belgique dès demain soir et sera reçu par le Roi au palais ce mardi. Son séjour en Belgique devrait durer 42 heures.

Devant "The Hotel", un grand établissement de la capitale, les limousines et les chauffeurs des chefs d’Etat sont déjà sur place. Un périmètre de sécurité prêt à être déployé. Joe Biden débarque à Bruxelles demain soir, il sera logé à l’ambassade Américaine, le reste de la délégation dans cet hôtel prestigieux.

Pendant trois jours, le quartier de l'ambassade Américaine sera bouclé. Dans ce périmètre, les terrasses des cafés seront fermées comme il y a 4 ans lors de la visite de Donald Trump.



Mais, pour l’heure, c’est encore l’incertitude pour Elodie Michiels, gérante d'une restaurant dans le périmètre de sécurité: "On a d'abord appelé la police, on a aussi parlé à l'hôtel mais on est dans l'incertitude parce que même eux ne savent pas! Parce qu'à partir du moment où les américains arrivent, c'est eux qui prennent le relai donc ils ne savent même pas ce qu'il va se passer", explique-t-elle.

La circulation sera perturbée, certains stationnements seront interdits

Une certitude, la circulation dans le centre sera perturbée. Certains stationnements sont même interdits dès demain matin. La police prévient, elle sera intransigeante: tous les véhicules gênants pourront être enlevés.

"C'est tous le véhicules, pas uniquement les voitures mais aussi les motos, les cyclos, et les trottinettes", détaille Ilse van De Keere, porte-parole de la police de Bruxelles avant d'enchaîner: "Je lance le message: regardez bien si vous voyez les panneaux d'interdiction de stationnement car votre véhicule sera enlevé".

Lundi, le quartier de l'Otan sera bloqué. Mardi, ce sera le quartier Européen

Joe Biden se rendra lundi à l’Otan où certains axes routiers seront fermés à la circulation toute la journée. Mardi, c’est le quartier Européen qui sera bouclé où certaines stations de métro seront inaccessibles.





Dans les quartiers concernés, environ 4.000 riverains ont dû se procurer une autorisation pour se déplacer librement. Nour Matroufi, riveraine de l’ambassade américaine, explique avoir "l'habitude de ce genre d'évènement, que ce soit un président, un ministre, un ambassadeur..." Puis ajoute: "Ca ne nous dérange pas du tout. On prend nos précautions et en général on reçoit un avis de passage ou une petite lettre pour nous informer."