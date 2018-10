Le procès Nemmouche devrait démarrer le 10 janvier

D’après des informations obtenues par RTLinfo le procès de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer devrait commencer le 10 janvier 2019.

Le greffe de la cour d’assises de Bruxelles confirme l’agenda mais précise cependant qu’il s’agit d’une date officieuse: "Il faut que le premier président rédige une ordonnance pour que cette date soit officielle...". Un acte qui doit être réalisé très prochainement.

De plus, il semble que le planning du procès - qui va durer deux mois - a déjà été défini.



Le procureur général de Bruxelles a lui même évoqué lors de sa communication de rentrée le fait que: « Deux affaires sont prévues entre le 10 janvier et le 25 mars 2019 dont l’affaire en cause de Mehdi Nemmouche relative à l’attentat perpétré au musée juif de Bruxelles. »

Pour rappel le 24 mai 2014, une attaque au musée juif de Bruxelles a coûté la vie à quatre personne.

Lors de son procès Mehdi Nemmouche entend s’expliquer sur son rôle réel dans la commission des faits. Il demeure, en effet, de nombreuses zones d’ombre - notamment l’existence d’un complice présumé filmé en compagnie du principal suspect - un homme qui reste aujourd’hui non identifié.