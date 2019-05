La circulation des trains complètement rétablie sur la jonction Nord-Midi

Un dégagement de fumée s'est produit samedi vers 16h45 sur la jonction Nord-Midi à Bruxelles, plus précisément entre la gare Centrale et Bruxelles-Chapelle, a indiqué Infrabel.

L'ensemble des six voies reliant la gare du Nord à la gare du Midi ont été rouvertes à la circulation des trains depuis samedi soir 20h30, indique Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire. La gare de Bruxelles-Central avait en effet été évacuée en raison d'un incendie sans gravité.





Des tapis en caoutchouc ayant pris feu sont à l'origine de l'incident. La gare a dû être évacuée en raison des fumées, perturbant ainsi le trafic ferroviaire sur la jonction Nord-Midi. Quatre voies avaient déjà été remises en service et depuis 20h30, la situation est à nouveau normale, selon le porte-parole d'Infrabel qui précise toutefois que des retards subsistent encore mais que ceux-ci se résorberont en cours de soirée.



Pour rappel, plus tôt dans la semaine (mardi), le trafic ferroviaire avait été interrompu entre Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi, dans les deux sens, dès 06h30. La cause de l'arrêt de la circulation entre ces deux gares majeures de la capitale était un incendie touchant des loges électriques. L'incident avait provoqué de nombreux retards sur le rail.