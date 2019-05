Le rail bruxellois perturbé: la gare Centrale évacuée suite à un dégagement de fumée

Un dégagement de fumée s'est produit samedi vers 16h45 sur la jonction Nord-Midi à Bruxelles, plus précisément entre la gare Centrale et Bruxelles-Chapelle, a indiqué Infrabel.

Vous êtes nombreux à nous informer via le bouton orange Alertez-nous des retards sur le rail bruxellois. Renseignements pris, un dégagement de fumée sur la jonction Bruxelles-Central – Bruxelles-Congrès est en cours. Arnaud Reymann, porte-parole d'Infrabel, gestionnaire du réseau ferroviaire: "Le dégagement de fumée a été constaté par un conducteur de train à 16h48." Quatre lignes sur six fonctionnent actuellement. Trois des sous-tunnels, séparés entre eux, qui font le lien entre les gares Bruxelles-Centrale et Bruxelles-Chapelle ont été fermés. "Le dégagement de fumée est dû à du caoutchouc brûlé", a encore précisé M. Reymann. Il est encore actuellement impossible de déterminer si l'incident était intentionnel.

Pour rappel, plus tôt dans la semaine (mardi), le trafic ferroviaire avait été interrompu entre Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi, dans les deux sens, dès 06h30. La cause de l'arrêt de la circulation entre ces deux gares majeures de la capitale était un incendie touchant des loges électriques. L'incident avait provoqué de nombreux retards sur le rail.