Le retour de la Zinneke Parade a attiré 70.000 personnes dans les rues de Bruxelles

(Belga) Après quatre années d'absence, la Zinneke Parade a fait sa réapparition samedi dans les rues de la capitale. Le thème choisi pour la parade biennale était "Trompe l'oeil". L'évènement a rassemblé quelque 70.000 spectateurs, selon la police de Bruxelles.

L'édition 2020 de la Zinneke Parade avait dû être annulée en raison de la pandémie de Covid-19. Au total, 1.150 personnes, dont 115 artistes, ont participé à la parade ce samedi après-midi. Cette année, la Zinneke Parade se composait de 17 projets créatifs, également appelés "Zinnodes". Pour la première fois de son histoire, la Zinneke Parade comptait des personnes ayant suivi la formation "Métal et Machinerie". Elles ont présenté une grande construction, réalisée sur une période de quatre ans en s'inspirant du thème de cette année ainsi que de celui de la précédente édition, intitulé "Aux Loups! Wolven!". L'évènement rassemble habitants et artistes autour de la volonté de célébrer la diversité et la richesse culturelle de la capitale. La Zinneke Parade a vu le jour dans le cadre de Bruxelles 2000, capitale européenne de la culture. (Belga)