Le RING extérieur de Bruxelles fermé à hauteur de Wezembeek-Oppem: le secteur est à éviter

Le ring extérieur (R0) de Bruxelles est complètement fermé à hauteur de Wezembeek-Oppem en raison d'un accident, a indiqué mardi le porte-parole du Centre flamand pour la mobilité, Peter Bruyninckx. La circulation est au point mort et des embouteillages se sont rapidement formés.



L'accident s'est produit juste après 13 heures au niveau des travaux effectués près de Wezembeek-Oppem. Seules deux voies étaient disponibles et elles sont désormais fermées. "La circulation s'est arrêtée d'un seul bloc", a expliqué M. Bruyninckx. "Sur le ring extérieur, on compte déjà 6 kilomètres d'embouteillages, tandis qu'à la fin de la E411, l'autoroute de Namur, le trafic est à l'arrêt à partir de Notre-Dame-au-Bois (Jezus-Eik)." Le Centre pour la mobilité conseille aux usagers d'éviter le ring extérieur et de plutôt emprunter le ring intérieur. Les images de surveillance du trafic montrent un camion en travers des deux voies, selon M. Bruyninckx, qui attend de plus amples informations au sujet des circonstances de l'accident. La durée pendant laquelle la route restera fermée n'est pas encore connue.