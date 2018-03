Le Ring de Bruxelles FERMÉ après un accident impliquant un camion: des files interminables, les automobilistes font demi-tour (vidéo)

Attention si vous devez emprunter le ring intérieur de Bruxelles en ce début d'après-midi. Notre Miss trafic, Vanessa Matagne nous signale qu'il est fermé dans le virage de Forest vers Grand-Bigard. Un camion a perdu le contrôle et a basculé sur son flanc peu après 13h00. Vers 15h00, il a été redressé, mais il bloque toujours toutes les bandes de circulation. Il y a un blessé léger.

Étant donné qu'il a perdu son chargement de pellet et qu'il y a du mazout sur la chaussée, cela prendra un certain temps avant que la chaussée ne soit dégagée. Il faudra tout ramasser, évacuer le véhicule et nettoyer la chaussée.

Les pompiers sont sur place mais cela provoque un certain chaos. Sur les images amateurs envoyées via le bouton orange Alertez-nous, on peut voir de nombreux véhicules à l'arrêt, certains faisant même demi-tour pour tenter de s'extraire du ring. Le trafic est actuellement complètement à l'arrêt depuis Halle. Il y a plus de 2 heures de files avec un chaussée fermée. Il est donc recommandé aux automobilistes d'éviter le ring intérieur venant de Mons et vers Grand-Bigard.