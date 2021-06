Le Roi Philippe est le premier chef d'Etat européen à rencontrer le président américain Joe Biden (Vidéo)

Arrivé dimanche soir en Belgique, le président américain Joe Biden rencontre le Roi Philippe ce mardi à 11h au Palais Royal.

Ce mardi, une réunion bilatérale est prévue au Palais royal avec le président américain Joe Biden et le Secrétaire d'État américain Anthony Blinken. La Belgique sera représentée par le Roi Philippe, le Premier ministre et la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès.

Une rencontre avant tout protocolaire et symbolique: le roi Philippe est le premier chef d'Etat européen à rencontrer Joe Biden depuis qu'il est président américain. Parmi les thèmes centraux annoncés: le coronavirus, le dialogue entre l'UE et les États-Unis et enfin, le climat.

Le président américain continue son tour de l'Europe et si dirigera ensuite vers la Suisse et plus précisément Genève où il rencontrera le président russe Vladimir Poutine.