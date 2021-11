Le sapin de Noël est arrivé tôt ce matin sur la Grand-Place de Bruxelles (vidéo)

Le sapin de Noël prévu pour décorer la Grand-Place de Bruxelles lors des prochains Plaisirs d'Hiver, a été installé jeudi matin. Haut de 18 mètres et âgé d'une cinquantaine d'années, cet épicéa a été coupé mercredi dans le jardin d'un habitant de la commune de Dilbeek, qui s'était dit très fier que son conifère puisse orner "l'un des plus beaux endroits du monde".

Vers 6 heures du matin, le grand sapin a été amené sous escorte policière à la Grand-Place, posé sur une grande remorque. Il a été soulevé à l'aide de deux grues et placé dans le trou creusé à cet effet. L'opération s'est déroulée sans heurt.

Pour les deux propriétaires du conifère, Paul Vierendeels et Annemie Soete, le moment était chargé en émotion. "Nous allons revenir très souvent. La famille et les amis ont déjà accepté de venir le voir et nous les accompagnerons, si cela reste possible avec les mesures sanitaires", a expliqué la dame.

Encore tout dévêtu, la prochaine étape pour le sapin sera sa décoration. Son relooking se fera durant la nuit du samedi 20 novembre. Pendant environ huit heures, huit professionnels aidés par trois camions nacelles habilleront l'épicéa de 20 perles de lumières rouge rétroéclairées, 40 tiges lumineuses avec effet de neige tombante, 40 boules rouges, 60 boules en bois avec une rose des vents et 60 étoiles en bois à l'effigie du museau d'une locomotive d'antan.

Sans oublier ses guirlandes rouges, qui enlaceront le sapin sur une longueur de 1,3 mm. Toutes les illuminations seront en LED. "L'arbre de l'année dernière a été transformé en trophée pour le BXL TOUR de cet été ainsi qu'en mobilier urbain pour cette édition de Plaisirs d'Hiver. La seconde vie du sapin de 2021 est actuellement à l'étude", a déclaré Delphine Houba, échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements à la Ville de Bruxelles.