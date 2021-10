Le serveur d'un café du Cimetière d'Ixelles accusé de nombreux viols: une enquête en cours

Vous êtes nombreux à nous signaler via le bouton orange Alertez-nous d'un message circulant sur les réseaux-sociaux. Celui-ci appelle au boycott d'un café connu du cimetière d'Ixelles en région bruxelloise, endroit connu pour être fréquenté par les étudiants. "Deux meufs (filles, ndlr) se sont fait droguer et violer par un serveur. Après avoir déposé plainte, le patron a transféré le violeur" dans un autre café du quartier appartenant au patron, selon le message publié sur les réseaux sociaux. Le message indique que 17 plaintes ont été introduites contre le serveur. "Faites attention à vous", conclut le message.

Le café incriminé a réagi ce lundi sur Instagram : "La sécurité et le bien-être de notre clientèle est notre priorité absolue. Notre établissement est équipé de caméras infrarouges couvrant l’entièreté du lieu, et, ce, 24 h sur 24. Tous les actes ou faits répréhensibles ayant eu lieu au sein du (…) café sont donc filmés et enregistrés, et, ce, pour garantir votre sécurité ainsi que celle de notre personnel. Par ailleurs, nous travaillons en collaboration avec la police chaque fois que celle-ci est saisie pour une plainte, peu importe la nature de celle-ci. La police nous confirme qu’il n’y a aucune enquête en cours ni aucune plainte concernant des manquements d’un des membres de notre équipe…"

Le parquet de Bruxelles confirme qu'une enquête est en cours sur les faits dénoncés. Willemien Baert explique dans les colonnes de SudPresse: "On peut vous confirmer que la police de Bruxelles a reçu plusieurs plaintes concernant des faits de viols et d’attentat à la pudeur. Une information judiciaire est en cours. Dans l’intérêt de l’enquête et vu qu’il s’agit des faits de mœurs, on ne communiquera pas d’avantage."