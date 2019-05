Après le shopping de Woluwe, le Docks et le Westland shopping évacués sur ordre de police

Le shopping de Woluwe, le Docks Bruxsel (Bruxelles-Capitale) et le Westland shopping (Anderlecht) ont été évacués sur ordre de police suite à la découverte de colis suspects, indique le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

"On a dû quitter le shopping Woluwe en laissant nos achats et sans récupérer nos voitures", raconte Murielle, qui a contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous à 18h10. "Tout le monde est dehors et la police est bien présente sur les lieux", a ajouté Suzana vers 18h30.

Contacté par nos soins, le porte-parole de la zone de police Montgomery, a confirmé l’évacuation du Woluwe shopping center, à la suite d’une alerte à la bombe.

"Nous avons fait évacuer l’entièreté du bâtiment, a précisé l’un des responsables de la zone de police. L’évacuation s’est très bien déroulée. Nous sommes à l’intérieur et examinons les lieux à l’aide de chiens pisteurs."

Les démineurs de la police fédérale n'était pas présents vers 18h40. Le déploiement policier ne semble actuellement pas "très important".