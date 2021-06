Fermé depuis fin octobre, le simulateur AviaSim est de nouveau opérationnel depuis le 9 juin. Il permet aux passionnés de découvrir ce qui se passe dans un cockpit, mais aussi aux pilotes de s'entraîner.

Son activité a été suspendue à plusieurs reprises durant la crise sanitaire. Mais depuis le 9 juin, le simulateur de vol AviaSim est de nouveau opérationnel. L'agenda est déjà bien rempli. L'expérience permet de découvrir le pilotage d'un avion, un A320 ici en l'occurrence, mais pas seulement... "C'est ouvert aussi bien à des particuliers, des néophytes, des passionnés, confie Yves Alix, administrateur délégué d'AviaSim Bruxelles. C'est ouvert aussi aux personnes qui ont peur en avion. On les accompagne sur des stages anti-stress. Et c'est ouvert aux pilotes professionnels qui vont venir s'entraîner. La plupart n'ont pas volé depuis plus d'un an."

Le simulateur de vol bruxellois est à découvrir à partir de 10 ans. L'occasion aussi de s'évader durant une demi-heure ou plusieurs heures. Cela dépend des formules.