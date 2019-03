"Gros incendie chaussée d’Alsemberg à Uccle. Beaucoup de forces de police et pompiers présents", nous prévient Frédéric, via le bouton orange Alertez-nous. Les pompiers de Bruxelles nous ont indiqué qu'un feu a pris au niveau de la toiture d'un immeuble de trois étages, à hauteur du croisement avec l'avenue de Floréal. Il n'y a pas eu de blessé et l'incendie a été rapidement maîtrisé.

Le trafic du tram 51 a été momentanément interrompu, et est remplacé par des T-bus.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.