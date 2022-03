Le trafic ferroviaire à Bruxelles-Nord interrompu en raison d'une personne sur les voies

(Belga) Le trafic ferroviaire à Bruxelles-Nord est interrompu depuis environ 18h40 en raison de la présence d'une personne sur les voies, a indiqué mardi soir Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire.

"La personne s'est introduite sur les voies et a escaladé un poteau de caténaire. Nous avons dû couper le courant. La police, les pompiers et nos équipes sont sur place", a précisé à Belga Jessica Nibelle, porte-parole d'Infrabel. Peu avant 19h30, la personne se trouvait toujours sur place et le trafic était toujours interrompu. En raison de l'endroit sur le réseau et du noeud ferroviaire important que représente la gare du Nord à Bruxelles, les conséquences sur le trafic risquent fort d'être importantes. (Belga)