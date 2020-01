Dix fois moins polluant qu'en avion, le premier train de nuit Vienne-Bruxelles arrive aujourd'hui

Le train de nuit débarque à Bruxelles. Parti hier à 20h38 d'Autriche, il entrera vers 10h en gare du midi. Un premier train inauguré au son de l'ode à la joie, l'hymne européen, et paré du hashtag #loveyourplanet. Un voyage Vienne-Bruxelles par le rail émet moins d'un dixième de CO2 de celui que rejette l'avion.

Voyager de nuit présente de nombreux avantages selon Juliette Walkiers, experte mobilité chez inter-environnement Wallonie : "On peut y dormir pendant la nuit, ça évite une nuit d'hôtel à payer à l'arrivée dans le premier pays. Et puis contrairement à l'avion, on arrive au centre-ville de la destination que l'on vise, on évite des temps d'attente parfois long dans les aéroports. Et puis le premier et dernier kilomètres parfois compliqués entre les aéroports et la destination finale que l'on vise".

Un offre à développer

Un mode de voyage qui peut donc devenir très attractif pour les voyageurs à condition que l'offre s'étoffe. "Pour nous, le train de nuit est une alternative qui doit se développer en particulier pour concurrencer l'utilisation de l'avion pour les courtes distances à travers l'Europe, poursuit Juliette Walkiers. On va encourager un mouvement dans ce sens-là". Au niveau européen, il existe pour l'instant très peu d'opérateurs ayant maintenu une offre de ce type.

Le train de nuit rencontre pourtant un vrai succès. Isabelle, une Belge vivant en Suisse depuis 5 ans a décidé de ne plus prendre l'avion et de voyager en train. En Suisse, le rail est plus développé que chez nous. "Il est possible de faire Zurich-Budapest, je pense que c'est en 11 heures, rapporte Isabelle. J'avais une fois regardé pour faire un city trip et ce n'était même pas très cher. Donc on prend le train le soir vers 19 heures et on arrive le matin, il est 9 heures. Et puis je trouve même ça agréable, c'est berçant de dormir dans un train".

Le premier train au départ de Bruxelles vers Vienne partira lundi soir vers 18h. Le trajet affiche complet depuis déjà plusieurs semaines. C'est la société autrichienne "OBB" qui lance cette nouvelle liaison. Les tickets les moins chers se vendent à 29€90 l'aller... Mais pour ce prix, vous n'avez pas de couchette. Pour pouvoir s'allonger, il faudra débourser 49€99 par ticket. Le train s'arrête dans les gare de Liège, Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi.

Les départs de Bruxelles vers l'Autriche sont prévus les lundis et jeudis. Le trajet dure environ 12h. Ce train de nuit est d'abord un projet test d'un an.