Le tunnel Belliard à Bruxelles rouvert jusque 20h00, avant des travaux de nuit

(Belga) Le tunnel Belliard à Bruxelles, fermé mardi matin à cause d'une rupture de canalisation d'eau, a été rouvert à 16h00 pour l'heure de pointe vespérale, après négociation avec les pompiers et mise en place de mesures compensatoires, a indiqué Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité. Il le restera jusque 20h00 et le sera encore mercredi matin, de 06H00 à 09H00. Des travaux de réparation auront lieu durant la nuit, voire, au besoin, dans le courant de la journée de mercredi.

Le tunnel a été fermé à 06H30 mardi matin. Il avait été rouvert à 07H20 avant d'être refermé vers 09H00. La circulation a été interdite jusqu'à 16H00 le temps des travaux mais les réparations n'ont pas encore pu être terminées. La fuite est conséquente et il est en outre difficile de s'assurer de l'intégrité du réseau qui est situé derrière les parois. Le tunnel devra rester inaccessible la nuit prochaine car les réparations encore à effectuer nécessitent de couper l'eau, ce qui est contraire aux conditions minimales d'exploitation. L'absence d'accès à l'eau pour les services de secours oblige normalement à fermer le tunnel à la circulation. "En accord avec les pompiers, on a dérogé à cette règle en mettant en place des mesures compensatoires, et ce afin de pouvoir maintenir le tunnel ouvert aux heures de pointe", explique Camille Thiry. Une rénovation de fond du tunnel Belliard est prévue prochainement. (Belga)