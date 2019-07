Le tunnel des Quatre Bras de Tervueren fermé dans les 2 sens à cause d'une panne d'électricité

Circulation compliquée ce vendredi matin. Le tunnel des Quatre Bras de Tervuren est fermé à la circulation dans les deux sens en raison d'une panne d'électricité dans le tunnel. Résultat: en plus de l'éclairage en panne, les caméras ou l'aération ne fonctionnent pas. Cela engendre des files. Il faut prévoir dix minutes supplémentaires depuis le carrefour Léonard en venant de Waterloo.

Dans l'autre sens, c'est beaucoup plus compliqué. On compte déjà 5 kilomètres de Woluwe-Saint-Etienne à Tervuren. Comptez 45 minutes supplémentaires. Mieux vaut éviter le secteur. On ne sait pas quand la situation sera rétablie.