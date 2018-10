Le tunnel des Quatre Bras sera fermé plusieurs semaines pendant la nuit

L'éclairage dans le tunnel des Quatre Bras sur le ring de Bruxelles va être renouvelé. Les travaux s'effectueront de nuit. Ils débuteront le 17 octobre et dureront plusieurs semaines, a fait savoir l'Agence flamande des routes et du trafic (Agentschap Wegen en Verkeer - AWV). Les lampes actuelles seront remplacées par un ensemble LED plus écologique.



L'intervention commencera dans le tunnel en direction de Waterloo. Dès le 17 octobre, cinq jours par semaine (de dimanche soir à jeudi soir) pendant neuf semaines, le tunnel sera fermé entre 21h30 et 5h30.Au printemps 2019, c'est le tunnel en direction de Zaventem qui sera fermé, suivant un même programme. Le trafic pourra emprunter pendant la durée des travaux le carrefour des Quatre Bras, en surface.

En journée, les tunnels resteront accessibles. Les anciennes lampes TL et au sodium vont être remplacées par un éclairage LED moins énergivore.

Ce type de lampes demandera en outre moins d'entretien, selon l'AWV. Les commandes de l'éclairage seront également modernisées et automatisées. Ainsi, l'intensité de l'éclairage à l'entrée des tunnels variera en fonction de la lumière du jour.