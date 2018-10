Le tunnel Porte de Hal fermé dans les deux sens à cause d'une défaillance technique

A Bruxelles, la circulation dans le tunnel Porte de Hal est impossible ce vendredi matin. Sur la petite ceinture, le tunnel est fermé dans les deux sens. Impossible de circuler direction Midi, ni direction Basilique. Cette perturbation est due à un problème dans l’alimentation électrique.

On ignore combien de temps le tunnel restera encore fermé. Cette perturbation engendre des files en surface. On roule au pas depuis le tunnel porte de Namur et depuis Lemonnier. Mieux vaut éviter les lieux pour l'instant.