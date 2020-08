Les 20 kilomètres de Bruxelles sont annulés pour cette année: "Les risques sont trop grands"

Sans surprise, la 41e édition des 20 kilomètres de Bruxelles, la course à pied la plus populaire de Belgique avec ses 40.000 participants, ne pourra pas être organisée cette année. La crise sanitaire du Covid-19 est à l'origine de cette décision. "C'est la mort dans l'âme que nous prenons cette décision", a confié Carine Verstraeten, de Bruxelles-Promotion, responsable de l'épreuve à l'agence Belga. "Tous les voyants sont au rouge. Même avec toutes les mesures de précaution imaginables, les risques sont trop grands. On ne peut pas courir avec des masques".

Prévue le 31 mai, la course avait été reportée au mois de septembre. "Nous avions un accord pour une date. Elle aurait dû se courir le 27 septembre. Le bourgmestre de Bruxelles nous avait dit d'attendre le mois de septembre avant de prendre une décision définitive, mais nous ne pouvons pas organiser un tel événement en un mois. Il faut aussi montrer l'exemple, rester optimiste et positif et penser à tous ceux qui sont touchés par le virus".

La 41e édition devrait se courir le dimanche 30 mai 2021. Le marathon et semi-marathon de Bruxelles, prévus le 4 octobre, avaient déjà été annulés pour la même raison.