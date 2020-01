Que font ces agriculteurs belges avec leurs tracteurs à côté de l'aéroport de Bruxelles? (vidéo)

Quelques dizaines d'agriculteurs belges se sont rassemblés ce jeudi après-midi devant l'hôtel Holiday Inn de Diegem. Une action symbolique destinée à attirer l'attention des supermarchés sur certains problèmes.

Ce jeudi après-midi, une quarantaine d'agriculteurs belges se sont rassemblés devant l'hôtel Holiday Inn de Diegem à Zaventem. Un lieu où se tenait une réunion organisée par la fédération de la grande distribution. Plus précisément, une remise de prix récompensait les acteurs de la grande distribution. Les agriculteurs sont donc venus en nombre pour dénoncer les problèmes dont ils sont victimes. Ils parlent de pressions incessantes sur leur activité: baisse des prix et exigences croissantes de la grande distribution. L’agriculture est confrontée à de nombreux défis qu’ils ont voulu mettre en avant avec cette action symbolique et pacifique.

La grande distribution est le principal débouché commercial pour de nombreux agriculteurs belges. Or, les prix imposés sont beaucoup trop bas pour permettre aux producteurs de vivre de leur travail.