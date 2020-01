Des agriculteurs avec leurs tracteurs à Zaventem dénoncent le comportement de la grande distribution

Une vingtaine de tracteurs ont convergé jeudi vers un hôtel de Zaventem où s'étaient rassemblés quelques acteurs de la grande distribution. Les agriculteurs (producteurs laitiers, de viande et de pommes et poires) ont rappelé l'importance de ce secteur pour leur activité.

"Les producteurs, agriculteurs, cultivateurs déplorent que la grande distribution se serve de l'image de l'agriculture pour faire le maximum de bénéfices au détriment du producteur. Ils s'inquiètent par ailleurs que les bénéfices des entreprises ne profitent pas à la Belgique, mais partent à l'étranger", soulignent les initiateurs de la manifestation dans un communiqué.

Plusieurs sociétés de la grande distribution étaient récompensées par leur secteur à Zaventem. "Ces sociétés mises à l'honneur ne sont plus des sociétés exclusivement belges", s'inquiètent les agriculteurs. Ceux-ci appellent la grande distribution à "revenir dans un dialogue constructif" dans les prochaines semaines. Ils souhaitent que les grandes enseignes travaillent "en partenariat et dans le respect des agriculteurs qui se battent chaque jour pour la survie de leur exploitation et de nos campagnes".

Les producteurs demandent encore d'augmenter dans les rayons le nombre de produits équitables belges qui leur assurent un revenu rémunérateur.