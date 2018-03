Les allocations familiales vont changer à Bruxelles: voici les sommes accordées aux parents

Le gouvernement bruxellois s'est accordé mercredi sur le modèle des allocations familiales appelé à entrer en vigueur à partir de 2020 dans la capitale. RTLinfo a décortiqué cet accord pour vous le présenter le plus clairement possible: c'est que ce n'est pas si simple...

Un accord a été trouvé au sein du gouvernement bruxellois sur le montant des allocations familiales en région bruxelloise. Le système entrera en vigueur en 2020. Ce qui n'est pas simple, c'est que l'accord prévoit des montants différents selon les tranches d'âge des enfants, qu'il y aura des correctifs selon les cas particuliers, et qu'un système transitoire va être mis en place d'ici 2020.



À Bruxelles, dès le 1er janvier 2020, l'allocation de base pour le premier enfant sera de 150 euros. Pour les enfants qui suivront, les allocations changeront en fonction de l'âge: ce sera 150 euros jusqu'à 12 ans, ensuite 160 euros jusqu'à 18 ans, toujours 160 euros de 18 à 24 ans si l'enfant ne suit pas d'études, et 170 euros de 18 à 24 ans si l'enfant est étudiant.





Ces allocations seront assorties de correctifs sociaux, qui varient en fonction des situations financières du ou des parents.



Suppléments sociaux pour les familles aux revenus inférieurs à 31.000 euros:





Suppléments sociaux pour les familles aux revenus entre 31.000 et 45.000 euros:







Et la prime de naissance?



Autre chiffre, cette fois pour la prime de naissance: elle sera de 1.100 euros pour le premier enfant, et de 500 euros pour ses frères et soeurs qui arriveraient après.



Enfin, un enfant orphelin de mère ou de père recevra un supplément de 225 euros, tandis que l'orphelin de mère et de père recevra 300 euros.





D'ici 2020, les familles choisissent leur système d'allocations



Ce nouveau système sera appliqué aux enfants nés à partir du 1er janvier 2020. D'ici là, les familles ayant déjà des enfants pourront soit garder les allocations actuelles, soit bénéficier d'un montant de base de 140 euros pour l'enfant unique (et de 140 à 160 euros pour les autres enfants, selon leur âge). Ici aussi, des suppléments sociaux sont à prendre en compte (voir les tableaux ci-dessus). C'est un calcul qu'elles devront faire pour déterminer le système qui est le plus avantageux pour elles.



Au final, aucune famille bruxelloise ne devrait perdre au change.