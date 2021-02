Les Bruxellois surpris par la neige ce matin: "Je cherche les remontées mécaniques"

Les Bruxellois se sont réveillés ce matin sous la neige. Arnaud Gabriel et Bruno Spaak ont enfilé leurs gants pour partir à leur rencontre.

Bruxelles se réveille dans un décor de carte postale. Les toits sont blancs. La Grand-Place recouverte d'un tapis de neige. L'occasion d'y laisser les premières traces. De quoi redonner le moral et s'évader quelques instants.

"Je cherche les remontées mécaniques", plaisante un homme au micro de notre journaliste."Il fait froid", déplore un jeune homme.



Un début de semaine pour le moins inhabituel. Dans la capitale dès six heures ce matin, les pelles raclent le trottoir. Il faut s'équiper, affronter le froid et les moins dix degrés de ressenti. Première mission : déblayer les pare-brises. À chacun sa technique : "J'essaye de dégager les essuis glaces avec un peu d'eau chaude", raconte une dame.

À Watermael-Boitsforts, les épandeuses sillonnent les routes et viennent à la rescousse des automobilistes pris au piège. Aider et sécuriser sont les priorités. Dans la rue, il y a par exemple Suzanne , qui s'est levée plus tôt que d'habitude pour déblayer. Du "fitness à l'extérieur", relativise-t-elle. Ce lundi 8 février 2021. Les Bruxellois se sont, le temps d'une journée, changés les idées...