Les conséquences inattendues du Tour de France: un no man's land se forme autour de l'hôpital Chirec

De nombreux axes routiers ont été fermés à la circulation à Bruxelles à cause du Tour. L'hôpital Chirec à Auderghem n'est pas aisément accessible, et tout y tourne d'ailleurs au ralenti.

Reginald, l’infirmier et Jean-Samuel, le médecin du SMUR, sont prêts. Ils peuvent partir en intervention à tout moment, comme le font des centaines d'autres chaque jour. Mais ce dimanche, Tour de France oblige, ils sont surtout cloués sur place. La boucle formée par l'étape du jour limite drastiquement les accès à l'hôpital, qui tourne donc au ralenti.

Ce dimanche, il n’y a d'ailleurs que 24 patients aux urgences, soit moitié moins qu'un dimanche habituel. Il faut dire que le parcours du jour entoure totalement la zone et entraîne un véritable no man's land médical, difficilement accessible pour les patients et le personnel. Mais il n'était pas pensable d'empêcher les secours de travailler: 17 passages sont déterminés avec les autorités pour permettre au SMUR de traverser la route du Tour.

Si l'incidence est importante et l'affluence réduite, les médecins et infirmiers s'attendent à un retour à la normale dès 19 heures, au terme des festivités du jour.