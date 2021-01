Les déplacements à vélo ont augmenté de 64% à Bruxelles en 2020: "Pendant le confinement, les gens avaient envie de rouler à vélo"

Les déplacements à vélo ont augmenté de 64?% à Bruxelles en 2020 par rapport à 2019. Plus précisément, cela représente 5 527 540 millions de passages de cyclistes sur l’ensemble de l’année 2020. Ce sont des chiffres issus des compteurs vélos automatiques installés un peu partout dans la capitale.

L'augmentation de cette année est importante. De fait, ces dernières années, l’augmentation de l’usage du vélo atteignait en moyenne 13?% par an. Le trafic automobile a quant à lui chuté de 20 % sur cette période. Par ailleurs, les cyclistes sont surtout sortis les mois de mai, juin et septembre, selon les statistiques. Le profil des cyclistes a également évolué. Le vélo attire plus de femmes et d'enfants.

"On a constaté pendant le confinement que les gens avaient envie de rouler à vélo et demandaient l'infrastructure. On a donc ajouté 40 km de pistes cyclables en plus", explique Elke Van Den Brandt, ministre de la mobilité à Bruxelles. L’installation de ces nouvelles pistes cyclables en 2020 à Bruxelles a a rendu les déplacements cyclistes plus sécurisés et a incité les Bruxellois à utiliser leur deux roues. De nouvelles pistes cyclables sont prévues cette année, dont une sur l'avenue de Tervuren et une autre sur l'avenue Louise.