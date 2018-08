Les deux personnes âgées qui avaient quitté la résidence "Rinsdelle" à Etterbeek samedi après-midi ont été retrouvées, a annoncé mardi la police sur Twitter.

Henri Dequanter (77 ans) et Odette Feguenne (87 ans) ont quitté la résidence "Rinsdelle" à Etterbeek samedi vers 15h30 et ne s'étaient plus manifestés depuis.

La police et le parquet ont lancé un avis de recherche lundi. Ils ont finalement été retrouvés mardi matin.