Les élus de Schaerbeek renouvellent leur confiance dans l'école communale n°1 après la rumeur infondée de viol

Le conseil communal de Schaerbeek a voté, mercredi soir, une motion dans laquelle il renouvelle sa confiance dans l'équipe pédagogique de l'école communale numéro 1. C'est dans cet établissement qu'une suspicion d'abus sur une enfant a été écartée par le parquet de Bruxelles.



Le texte rappelle aussi la volonté de la commune de soutenir et d'accompagner le personnel de l'établissement scolaire. Les élus se réjouissent de plus que l'état de santé de la petite fille lui permette un retour prochain à l'école et souhaite que sa rentrée se passe sereinement avec le soutien des professionnels du centre psycho-médico-social.



Le conseil communal appelle par ailleurs le parquet à enquêter sur les appels à la haine ainsi que sur les propos mensongers et calomnieux qui ont exacerbé les tensions. Un rassemblement devant l'école a nécessité l'intervention de la police. Des vitres ont été brisées et deux personnes ont été interpellées dans le cadre de ces troubles.



La motion condamne encore le comportement des élus qui ont encouragé ces comportements et remercie les différents services mobilisés.