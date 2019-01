Les enseignants des Goujons à Anderlecht se croisent les bras ce matin: leur école est un "hangar" sans fenêtre

À 8h10 ce matin, les enfants de cette école fondamentale ne sont pas rentrés en classe comme tous les jours.

Les enseignants de l'école fondamentale Les Goujons à Anderlecht se croisent les bras ce matin. Un arrêt de travail d'une heure, à partir de 8h10. Ils dénoncent des conditions de travail déplorables depuis l'ouverture de l'école il y a 2 ans.

"Le bâtiment consiste tout simplement en un hangar, déplore Fabrice Pinna, secrétaire permanent CSC-Enseignement. La toiture est en onduline. Il n'y a aucune fenêtre. Il n'y a pas de toilettes dans le bâtiment. Le chauffage est défectueux. Il n'y a pas de réfectoire, les enfants sont obligés de langer dans une grande division du hangar qui sert de réfectoire, qui sert de classe, qui sert de salle de jeux, un peu tout".

Malgré les plaintes de l'équipe pédagogique, rien ne bouge. Voilà pourquoi ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure et arrêter le travail durant une heure.

"On a déjà eu plusieurs réunions avec le préfet de l'établissement et la directrice de l'implantation. Ces derniers ont déjà interpellé l'administration et à ce jour, il n'y a toujours rien qui vient."