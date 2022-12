Les feux d'artifice interdits à Bruxelles pour les fêtes de fin d'année

La pyrotechnie sera interdite du 23 décembre 2022 au 9 janvier 2023 inclus sur le territoire de Bruxelles-Capitale, a annoncé vendredi le ministre-président de la Région, Rudi Vervoort. La décision a été prise dans l'optique de garantir au maximum la sécurité des policiers de terrain.

La possession et le transport de tous les feux d'artifices de divertissement (y compris les canons sonores ou canons à carbure) par des particuliers seront proscrits sur la voie publique.

La mesure fait suite à une demande des chefs de corps de la police locale, lesquels veulent garantir au maximum la sécurité des policiers de terrain. Ces dernières semaines, ceux-ci ont été la cible d'engins pyrotechniques en marge des matches du Maroc à la Coupe du monde de football.

"Les célébrations de fin d'année drainent beaucoup de monde en ville et doivent rester des moments festifs se déroulant dans un climat de sécurité et ce, tant pour les citoyens, nos commerçants que pour les forces de l'ordre", souligne le ministre-président dans un communiqué. Afin d'"éviter que les forces de l'ordre ne soient victimes d'un détournement de l'usage normal de moyens pyrotechniques", l'interdiction de possession et de transport de feux d'artifices de divertissement dans l'espace public a été prise, ajoute-t-il.

Le chef de corps de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles assurera l'unité de commandement pour le maintien de l'ordre public lors des préparatifs liés à l'encadrement des festivités de fin d'année.