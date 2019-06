Les guinguettes de plus en plus populaires à Bruxelles: connaissez-vous ces restaurants éphémères ?

Les "guinguettes" sont des restaurants éphémères qui s'installent au cœur des grandes villes dès que les beaux jours arrivent. C'est le cas notamment à Bruxelles, où ils rencontrent un succès grandissant.

Dans la guinguette du parc du Cinquantenaire à Bruxelles, les plats défilent chez Maurice à l’heure du dîner. Les clients profitent de la douceur pour déguster un repas dans un cadre verdoyant. Parmi eux, Anne et sa famille sont venus de France pour visiter la ville. "On cherchait un coin sympa pour manger à midi mais comme on avait déjà fait 2h de musée, on voulait quelque chose d’assez sympa avec les enfants pour qu’ils puissent se dégourdir un peu les jambes et être en plein air. Je trouve que c’est vraiment agréable", confie la mère de famille.

La guinguette est une structure métallique surmontée d’une bâche pour affronter les jours de pluie. A l’occasion, le restaurant devient la salle de réunion de François De Villers, le gestionnaire des guinguettes de Bruxelles Environnement. "Tous les lieux ont été choisis exclusivement par Bruxelles Environnement et puis ils ont choisi un exploitant via un appel d’offres", précise le responsable du projet.

L’objectif est de créer du lien social et améliorer la convivialité des espaces verts. La structure coûte au total 63.000 euros.





Un esprit éco-responsable

A l’Abbaye de la Cambre, on retrouve le même décor avec une ambiance plus intime. L’esprit éco-responsable est toujours présent. "On a une structure qui est tout à fait respectueuse du terrain sur laquelle elle se trouve, les produits qui sont mis à la disposition des clients sont des produits qui respectent la charte "good food", donc des produits bio, de saison, locaux", assure Pauline Lorbat, porte-parole de Bruxelles Environnement.

Cette année, il y a deux guinguettes de plus dans la capitale, avec l’ajout de la guinguette Jeanne au Rouge-Cloître et d’André au Parc de Laeken.

Et Bruxelles Environnement lancera prochainement un nouvel appel d’offres pour la quatrième année d’ouverture de ces kiosques éphémères.