Les habitants d'un immeuble de Woluwe-Saint-Lambert privés de chauffage: le syndic se défend

Le mercure va chuter cette la nuit prochaine. -10 degrés, au bas mot, et dans ce contexte, des habitants de Woluwe-Saint-Lambert se retrouvent privés de chauffage. Un immeuble à appartements qui abrite une centaine de personnes, dont des seniors de 90 ans. Le syndic promet une solution rapide mais en attendant, c'est la débrouille.

A 90 ans, Micheline comme ses nombreux autres voisins doit composer avec une chaudière désespérément en panne. "Si je ne peux rien faire, je pars à l'hôtel", confie-t-elle. "A mon âge, ce n'est pas possible parce que je pourrais me retrouver à l'hôpital avec une bonne pneumonie. A mon âge, je reste dedans."

Cela fait dix jours que ça dure. Dix jours de système D pour se chauffer et se laver. "Je me lave avec un pot rempli d'eau. Vous voyez comme c'est pratique."

Une méthode adoptée également par sa voisine du dessus. Installée dans l'immeuble depuis tout juste un an, elle se désespère de la situation. "Si on n'était pas propriétaires, on aurait quitté les lieux. Ce n'est pas possible, ce qui se passe", fustige Maha.

Chaudière en panne, ascenseur qui fait des siennes et isolation à revoir... Pour elle, cet immeuble est mal géré.

Le syndic se défend et parle d'une chaudière de 26 ans qu'il faudrait changer à condition d'avoir l'accord des copropriétaires. "Ils sont absents lors des assemblées générales, on n'est jamais parvenu à faire voter le budget de 100.000 euros pour changer la chaudière", assure-t-il. En attendant, le syndic dit avoir changé la pièce usagée et promet un retour à la normale dans les prochains jours.