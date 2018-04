Les habitants d'un quartier de Forest réveillés cette nuit par des ÉLAGUEURS (vidéo)

Les habitants d'un quartier de Forest, en région bruxelloise ont été réveillés, en plein milieu de la nuit dernière, par des élagueurs, venus poursuivre un chantier. Un élagage de plusieurs marronniers, auquel s'opposent des comités de riverains. Ceux-ci ont donc alerté la police qui a finalement interrompu cet élagage "nocturne". Reportage dans le RTLINFO 13H de Thibaut Baltazar et Catherine Van Zeveren.

Françoise a encore les yeux cernés à cause de cette folle nuit qu’elle n’est pas prête d’oublier. A minuit 30, cette représentante de quartier est alertée par les riverains. Deux camions d’élagage sont en train de tailler les marronniers du boulevard. Elle convoque un comité de quartier en urgence, et appelle le bourgmestre faisant fonction de Forest. Il est deux heures du matin.

Françoise Debard, représentante du comité du quartier Meunier: "La police a fait un premier passage et est repartie et donc on a recontacté nous-même la police qui est venue. La police a demandé que la taille soit cessée, qu'elle s'arrête et que les élagueurs partent."



La découpe de ces marronniers à cette période de l’année est une catastrophe écologique, mais est surtout illégale.

"La taille drastique était faite et il ne fallait certainement pas la faire maintenant. On voit les petites feuilles qui sont prêtes à sortir ou qui sont déjà sorties", regrette Françoise Debard.

A minuit 30, lorsque les élagueurs sont arrivés, nous étions le 1er avril. Hors, une ordonnance interdit l’élagage en région bruxelloise du 1er avril au 15 août.

"On est en pleine période de nidification. Là, les arbres, tels qu'ils ont été coupés, ce n'est pas un élagage mais une mise à blanc".

Contacté pour répondre de cet élagage illégal, Bruxelles-mobilité s’est dédouané de toute responsabilité. L’organisme en charge du boulevard a expliqué avoir interdit à la société d’élagage de poursuivre le taillage des marronniers au-delà de 23h45 hier soir.