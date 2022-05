Les Halles de Schaerbeek se cherchent une nouvelle direction

(Belga) Le conseil d'administration des Halles de Schaerbeek lance ce mercredi une procédure de recrutement pour se trouver une ou un nouveau dirigeant, après l'annonce du départ de son directeur depuis 10 ans, Christophe Galent.

L'appel à candidatures, ouvert à l'international, est notamment publié sur le site de l'institution culturelle. Les candidats ont jusqu'au 28 juin pour y répondre. La prise de poste est prévue, au plus tard, pour le mois de janvier 2023. Christophe Galent a pris la direction des Halles en novembre 2012, succédant à Fabienne Verstraeten. "Sous son impulsion, et au cours de ces dix années, la saison s'est densifiée, le rayonnement international s'est notablement accru, et le soutien aux équipes artistiques et à la jeune création s'est fortement affirmé, tant à travers les productions propres que les coproductions et résidences", se félicitent les Halles, qui fêteront leurs 50 ans l'an prochain. (Belga)