Les métros bruxellois circulent à nouveau normalement

(Belga) Le réseau des métros bruxellois fonctionne à nouveau normalement depuis peu après 06h00 lundi, a indiqué la Stib sur le réseau social Twitter. Le trafic sur les lignes M1 et M5 était perturbée lundi à l'aube, en raison de dégagements de fumée.

La circulation avait été momentanément interrompue entre les stations Arts-Loi et Étangs Noirs en direction de la Gare de l'Ouest et Erasme, de même qu'entre les stations Beekkant et Arts-Loi en direction de Stockel et Herrmann Debroux. (Belga)