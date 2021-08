Les musées ont-ils plus la cote que les autres années à cause de la météo? "Le bilan est réjouissant", constate notre journaliste

Cette météo capricieuse et instable incite les familles en vacances à revoir leurs activités : celles en intérieur ont beaucoup plus la cote cette année. C’est le cas notamment des musées comme a pu le constater notre journaliste Halima Moane Sahli, en direct du musée des sciences naturelles de Bruxelles pour le RTL INFO 13h.

"Il y a du monde, beaucoup de familles avec des enfants. C’est une matinée assez représentative du mois de juillet avec un bon taux de fréquentation : 1.000 visiteurs par jour en moyenne", constate notre journaliste au musée des sciences naturelles de Bruxelles. Au mois de juillet, 28.000 visiteurs au total ont été enregistrés "soit l'équivalent du mois de juillet 2019", avant la crise sanitaire, précise notre journaliste.

"Le bilan est réjouissant", et cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs: la météo pluvieuse, les belges qui ne sont pas partis en vacances à l’étranger, mais aussi des jauges moins strictes, détaille notre journaliste tout en précisant qu'il reste encore des gestes barrières à respecter comme le port du masque.

Ces paramètres ont aidé tous les musées "mais le bilan n’est pas généralisé", explique notre journaliste. "Ici les visiteurs sont essentiellement belges, mais certains musées souffrent du manque de touristes cette année" et enregistrent un taux de fréquentation plus bas. "Le musée des beaux-arts (BOZAR) ou des arts fantastiques comptent 50% de touristes parmi l’ensemble de leurs visiteurs", détaille notre journaliste. Pour eux, cette été risque donc d'être plus compliqué puisque cette année, il y a beaucoup moins de touristes.