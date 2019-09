Les parcs bruxellois fermés au public à cause du vent dimanche

Les parcs régionaux bruxellois seront fermés au public à partir de ce dimanche 29 septembre à midi compte tenu des rafales de vents annoncées, indique vendredi Bruxelles Environnement. Ils seront normalement rouverts lundi matin, après inspection et sécurisation.



En plus d'interdire l'accès à certains parcs de la Région bruxelloise, Bruxelles Environnement recommande d'éviter de circuler dans l'ensemble des espaces verts régionaux (parcs, bois, forêt), et en particulier à proximité des arbres. Dans les parcs ne disposant pas de dispositifs de fermeture, des avis seront apposés aux entrées et les gardiens informeront le public. La réouverture est prévue pour lundi matin.