La Ville de Bruxelles a rendu un hommage musical à Maurane sur la Grand-Place

Entre 200 et 300 personnes ont écouté mardi, de 18H00 à 19H00 sur la Grand-place de Bruxelles, les meilleures chansons de Maurane en hommage à l'artiste dont le décès a été communiqué en matinée.

Plusieurs membres du Collège ont tenu à être présents en sa mémoire, parmi lesquels les échevins Els Ampe et Geoffroy Coomans de Brachène. "Maurane était certainement l'interprète la plus talentueuse de notre pays", estime l'échevine de la Culture Karine Lalieux. "Elle a commencé sa carrière dans les rues et les cafés-théâtres de Bruxelles".

Le bourgmestre Philippe Close s'est montré particulièrement touché par son décès soudain et prématuré. "Je suis profondément triste. Depuis plus de 15 ans, à travers des amis communs, j'ai pu connaître Maurane au-delà de sa personnalité artistique exceptionnelle. Le monde de la chanson perd une de ses plus belles voix. C'est une belle personne qui nous a quittés. Elle me manque déjà".

La Ville a notamment choisi de diffuser les chansons "Sur un prélude de Bach", "Trop forte", "La complainte de la serveuse automate", "Si aujourd'hui", "Tout pour un seul homme", "Toutes les mamas", "Différente quand je chante", "Tu es mon autre", "Juste une petite fille" et "Mentir".

Dans la foule, des fans fredonnaient les paroles et applaudissaient les chansons. "J'écoute sa musique depuis longtemps et sa voix savait me toucher avec profondeur", confie une fan.

Quelques personnes ont par ailleurs déposé dans la journée, sur le pas de la porte de son domicile à Schaerbeek, des fleurs et messages, notamment ce mot adressé à la chanteuse: "Ton départ nous laisse sans voix... Seulement la tienne qui résonne dans nos têtes."