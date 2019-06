Les pompiers de Bruxelles appelés en urgence pour... un bien drôle d'oiseau

Les pompiers de la zone de secours bruxelloise ont été appelés ce dimanche après-midi pour une intervention un peu particulière. Habitués aux situations périlleuses, les hommes du feu ont cette fois été requis pour prendre en charge un oiseau exotique. Un "ibis" s'était installé sur une terrasse au premier étage d'un bâtiment situé dans la rue du Jardinier à Molenbeek-Saint-Jean.



Samia a pu photographier l'animal et nous a envoyé ses photos via le bouton orange Alertez-nous.



© RTL INFO Alertez-nous: Samia



Selon les informations de Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, l'oiseau a été capturé et placé dans une boîte opaque. Il a ensuite été déposé à la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO), à Anderlecht.



© RTL INFO Alertez-nous: Samia



La provenance de l'animal est inconnue. L'ibis est un oiseau échassier à long cou qui présente un bec recourbé. Plusieurs espèces sont originaires d'Afrique, d'Amérique et une d'Asie.





Certaines espèces ont été introduites en Europe



Au fil des années, certaines espèces ont été introduites par l'homme en Europe, volontairement ou involontairement. C'est par exemple le cas de l'ibis sacré, un symbole de l'Egypte. Capable de s'adapter à de nouveaux environnement, cette espèce a provoqué un déséquilibre de la faune et de la flore dans certaines régions.



Difficile d'identifier précisément l'espèce exacte de l'oiseau capturé à Molenbeek, mais voici d'autres exemples d'espèces d'ibis.



Geronticus eremita, aussi appelé "ibis chauve"







Ibis à queue pointue