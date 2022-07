Les pompiers de Bruxelles confrontés à un bandit masqué... plutôt amical (photos)

Certaines interventions des pompiers sont plus réjouissantes que d'autres. C'était le cas hier, au Rouge-Cloître d'Auderghem (forêt de Soignes). Les pompiers de Bruxelles sont venus, à la demande de la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO), pour récupérer un jeune raton laveur capturé par leurs soins.

L'animal, très courant en Amérique du Nord, a fait son apparition dans les années 30 en Allemagne et au Grand-Duché de Luxembourg. De plus en plus présent en Belgique, le raton laveur est une espèce invasive. Pour cette raison, il faut éviter sa propagation dans nos contrées et préserver l'équilibre de notre écosystème endémique.

Les pompiers n'étaient pas moins ravis de croiser l'adorable animal. Les clichés, pris pour l'occasion, montrent le petit raton laveur grimper sur les soldats du feu. Le bandit masqué a été évacué vers les locaux de la LRBPO, à Anderlecht.